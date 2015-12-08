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رئيسة شركة يونانية: زيارة السيسى لأثينا جيدة لطرح فرص الاستثمار بمصر

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رئيسة شركة يونانية: زيارة السيسى لأثينا جيدة لطرح فرص الاستثمار بمصر رئيسة شركة يونانية: زيارة السيسى لأثينا جيدة لطرح فرص الاستثمار بمصر
تشهد العلاقات المصرية اليونانية، نموا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالسق الاقتصادي والاستثماري، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأثينا اليوم الثلاثاء.

وقالت صوفيا باباندريو، رئيسة شركة يونانية في مجال النقل، إن زيارة الرئيس السيسى ستكون جيدة لطرح فرص الاستثمار فى على الشركات اليونانية، مشيرة إلى أن هناك فرصا عديدة للتعاون الثنائى خاصة فى مجال الخدمات وقطاعات الطاقة و النقل والطاقة المتجددة.

وأضافت رئيسة السركة اليونانية، فى تصريحات صحفية، على هامش العشاء الذى أقامته سفارة مصر باليونان، للوفد الاعلامي المصرى ومجموعة من مجتمع الأعمال المصري اليونانى، أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات ايجابية، بدليل تحسن التصنيف الائتمانى ، وزيادة المصرية لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى المتوقع خلال العام المالى( 2015 – 2016) .

وأوضحت أن السوق المصرية تتوفر فيها مزايا وفرصا كبيرة للشركات اليونانية من بينها السوق الواسعة التى تضم حوالى 90 مليون مستهلك، علاوة على التسهيلات التى توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين والموقع المتميز لمصر والذي يتيح الفرص للشركات اليونانية، لزيادة صادراتها الى أسواق أفريقيا .


>- ننشر برنامج اليوم الأول للرئيس السيسى غدا باليونان
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مصر 365

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