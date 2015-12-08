اليوم..مجلس الدولة ينظر قضية عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة بمحكمة مجلس الدولة، جلسة، اليوم الثلاثاء، للنظر فى الدعاوى القضائية التى تقدمت بها عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة للمطالبة بوقف قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية والدروس النظرية والعملية، أو الحضور فى المعامل، أو التدريب العملى وهن منتقبات، فى جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وكانت عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة قد تقدمن ، بـ 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى وصل عددهم إلى 79 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية.

- محامى عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة مشطوب من نقابة المحامين

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