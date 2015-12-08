مستثمر يونانى بـ"عشاء السفارة المصرية": نثق فى جدية القاهرة نحو الاستثمار

أقام السفير المصرى في اليونان، أحمد البديوى، عشاء مساء الاثنين، علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان، وذلك بمقر السفارة المصرية بأثينا.

وشهد العشاء حضور الوفد الإعلامى المرافق للرئيس في اليونان، وعدد من رجال الأعمال المصريين واليونانيين، بمناسبة عقد منتدى رجال الأعمال المصري اليونانى على هامش الزيارة.

وقال جون يوتيس رئيس مؤسسة إس . إى . فى جوتيس اليونانية، فى تصريحات على هامش العشاء، إن المستثمرين اليونانيين يثقون فى جدية السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات، مضيفا:" مصر يتوفر بها فرص استثمارية مواتية فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية".

>وكشف عن رغبة عدد كبير من الشركات اليونانية فى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، نافيا في الوقت ذاته تأثير الأزمة الاقتصادية التى تضرب اليونان على الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية.

وشدد على أن إقامة شراكة استثمارية بين القطاع الخاص في اليونان ومصر سينعكس ايجابا على مصالح البلدين.

وأضاف أن المستثمرين اليونانيين يمكنهم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية والعربية من أجل تعزيز تواجدهم بتلك الدول، كما أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من الموقع الجغرافى لليونان من أجل زياده صادراتها الى أسواق شرق أوروبا وروسيا، مشددا على أنه توجد رغبة مشتركة لتعزيز الاستثمارات لدى حكومتى مصر واليونان .

وطالب، المستثمر اليوناني، بربط الموانئ المصرية باليونانية، مشيرا إلى أن الدولتين تمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق حيوى للتجارة البحرية الدولية، من شأنه أن يسهم فى زيادة عدد الحاويات التى تعبر قناة السويس.