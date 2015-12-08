بالفيديو..نادر السيد لخالد الغندور:جوزيه قليل الأدب وأحمد ناجى"أحد عصافيره"

قال نادر السيد حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق، إن هناك ثلاثة أشخاص ينقلون جميع الأخبار والأحداث للبرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر، موضحاً أن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى واحداً من هؤلاء الثلاثة.

وأضاف: "مانويل جوزيه موجود برة فى البرتغال، ومش هيعرف اللى بيتقال هنا غير من العصافير بتاعته اللي بتنقله الكلام، وهو عنده 3 مهمين جداً من العصافير دى وأحمد ناجى واحد منهم".

وأوضح نادر، فى اتصال هاتفى مع برنامج "اللعبة الحلوة" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور، أن تاريخه الحافل بالبطولات سواء فى الزمالك أو منتخب مصر، خير رد على تهكمات جوزيه، واتهامه بأنه حارس فاشل، مستشهداً بأبو تريكة وبركات ووائل جمعة، لافتاً أن جوزيه مدرب "قليل الأدب" مشيراً إلى هذا الوصف ليس "شتيمة" بل مجرد وصف.

ورفض نادر السيد حديث أحمد ناجى، باسم النادى الأهلى، مؤكداً أن كيان القلعة الحمراء أكبر بكثير من أى شخص، سواء ناجى أو جوزيه، موضحاً أن هناك شهود على أن جوزيه "قليل الأدب" ويتعامل بأسلوب سئ مع اللاعبين.

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