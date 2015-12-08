الهلال يتحدى الأهلي.. من الأقرب فنيا للفوز في قمة الدوري؟

يلتقي الهلال مع الأهلي في قمة الدوري السعودي لهذا الأسبوع في مباراة مشتعلة ونارية ستحدد الكثير من ملامح المنافسة على اللقب، خصوصاً أن الثنائي يعتبر أفضل فريقين في البطولة المحلية، وتحقيق الفوز لواحد من الفريقين يعني عملياً تأكيد رغبته في خطف الدوري نهاية الموسم، لذلك ستحظى هذه القمة باهتمام اعلامي وجماهيري مختلف.

دفاع الفريقين

يعتبر دفاع الفريقين هو الأفضل هذا الموسم في دوري جميل، فالهلال والأهلي حافظا على شباكهما نظيفة خلال 6 مباريات، ودخل مرمى الهلال 6 أهداف فقط في 9 مباريات، بينما تلقت شباك الأهلي 4 أهداف فقط.

ويعتبر مرمى الهلال هو الأقل تعرضاً للتسديدات من جانب المنافسين، 19 تسديدة فقط مقابل 32 تسديدة على مرمى الأهلي، لذلك يعتمد المدربان دونيس وجروس على صلابة خط الدفاع خلال المباريات الكبيرة.

هجوم قوي

إذا كان الأهلي أفضل على صعيد الدفاع، فإن الهلال يملك هجوم مرعب، بعد تسجيله 22 هدف هذا الموسم، بينما سجل لاعبو الأهلي 17 هدف، كان معظمها للهداف الغائب عمر السومة.

ويمتاز فريق الهلال بالتفوق في عدد التسديدات والتمريرات الحاسمة، نتيجة وجود أكثر من صانع لعب على الطرف وفي العمق، بينما يركز الفريق الأهلاوي على العرضيات للمهاجم داخل منطقة الجزاء.

من الأقرب

من الصعب تحديد الفريق الأقرب للفوز، لكن نستطيع القول أن هذا الثنائي هو الأميز بدوري جميل، فالهلال فريق متنوع من خلال كثرة تمريراته، وامتلاكه أسلحة عديدة على مستوى الوسط والهجوم، بينما يمتاز الأهلي باللعب السريع المباشر، والوصول إلى المرمى بأقل عدد ممكن من التمريرات.

وتبقى الكلمة الأخيرة داخل الملعب، مع أفضلية بسيطة لأصحاب الأرض، الزعيم أقرب على الورق، خصوصاً مع غياب عمر السومة، أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم، نتيجة الإيقاف.