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قرعة كأس إنجلترا - سهلة للمحمدي والكبار.. وقمة مبكرة لتوتنام مع المتصدر

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قرعة كأس إنجلترا - سهلة للمحمدي والكبار.. وقمة مبكرة لتوتنام مع المتصدر قرعة كأس إنجلترا - سهلة للمحمدي والكبار.. وقمة مبكرة لتوتنام مع المتصدر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن نتائج قرعة الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا.

القرعة أسفرت عن بعض المباريات القوية، إذ أن توتنام سيلاقي ليستر سيتي صاحب صدارة الدوري إلى الأن، فيما سيلاقي حامل اللقب أرسنال، نظيره سندرلاند.

ومن جهة أخرى، كانت القرعة سهلة على ليفربول الذي سيلاقي إكستر سيتي، ومانشستر يونايتد الذي سيلاقي شيفيلد يونايتد وتشيلسي الذي سيلتقي مع ليتون أورينت.

هال سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي سيلتقي مع برايتون، في حين سيقابل مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي.

وجاءت القرعة كالتالي

واتفورد أمام نيوكاسل

وست بروميتش أمام بريستول سيتي

وست هام أمام وولفرهامبتون أو سالفورد سيتي

هارتلبول أمام دربي كاونتي

إكستر سيتي أمام ليفربول

توتنام أمام ليستر سيتي

كولشيستر يونايتد أمام تشارلتون

بيتربرو أمام بريستون

نوثامبتون أمام إم كي دونز

أرسنال أمام سندرلاند

نيوبورت كاونتي أمام بلاكبيرن

إبسويش سيتي أمام بورتسموث

برمنجهام سيتي أمام بورمنموث

ويكومب واندرز أمام أستون فيلا

شيفيلد أمام فولهام

أوكسفورد أمام سوانزي

برينتفورد أمام شيستفيلد أو وولسول

بيري أمام برادفورد سيتي

مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد

إيفرتون أمام داجينهام أو وايت هاوك

نوتنجهام فوريست أمام كوينز بارك

شارليس يونايتد أمام يوفيل تاون

تشيلسي أمام ليتون أورينت أو سكونثورب

دونكاسترز أمام ستوك سيتي

ليدز يونايتد أمام روتردام يونايتد

كارديف سيتي أمام جريمبسي أو شاوسبيري

هادرسفيلد أمام ريدينج

ميدلسبرا أمام بيرنلي

نوريتش سيتي أمام مانشستر سيتي

هال سيتي أمام برايتون

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