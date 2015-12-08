تقرير في الجول – المتغيرات السبعة في الدوري الإنجليزي ' التاريخ قد يتوج ليستر باللقب '

موسم مجنون في الدوري الإنجليزي؟ بالتأكيد فتصدر ليستر سيتي بعد مرور 15 جولة واقتراب حامل لقب الموسم الماضي تشيلسي من مراكز الهبوط هي أمور تبدو غريبة.

فخلال الموسم الجاري هناك العديد من النتائج الغريبة، ولكن أهم عادة يحافظ عليها الدوري الإنجليزي هو أن كل الفرق تنتصر على بعضها.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها المتغيرات السبعة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

تشيلسي من البطل إلى الهبوط

بداية تشيلسي للموسم الجاري هي أسوأ بداية لحامل لقب في تاريخ الدوري الإنجليزي كله منذ بداية عهد البريمييرليج.

وجمع فريق المدرب جوزيه مورينيو حتى الآن 14 نقطة فقط وهو ثاني أقل رقم بعد بلاكبيرن الذي حصد 18 نقطة في موسم 1996-1995.

منافسة مجنونة

ست نقاط فقط هو الفارق بين ليستر سيتي صاحب الصدارة وتوتنام صاحب المركز الخامس، وهذا رقم غير عادي.

ولم يحدث ذلك الأمر طوال آخر 10 مواسم سوى مرة واحدة وكان ذلك في موسم 2011-2010 حيث امتلك مانشستر يونايتد صاحب الصدارة آنذاك 31 نقطة مقابل 25 نقطة للخامس توتنام.

سقوط الكبار

مجموع المباريات التي خسرها تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي ومانشستر سيتي وصيفه الموسم الجاري هو 12 لقاء بعد مرور 15 جولة.

وهذا هو أعلى من الهزائم يتعرض لها حامل اللقب ووصيفه خلال آخر 10 مواسم.

الفوز خارج الأرض

من أصل 150 مباراة لُعبت حتى الآن فاز الضيوف في 51 لقاء بنسبة 34% من إجمالي المواجهات التي أقيمت.

ومن أصل 9 آلاف و130 مباراة لُعبت في تاريخ الدوري الإنجليزي فاز الضيوف في 27.25% فقط، وهو ما يوضح قوة الفرق الزائرة خلال الموسم الحالي.

انفجار الصاعدين

كل الفرق الصاعدة حديثا للدوري الموسم الحالي بورنموث، واتفورد، ونوريتش سيتي بعيدين عن مراكز الهبوط.

ذلك الأمر غير شائع، وهو لم يحدث خلال العقد الأخير سوى مرتين فقط الأولى كانت في موسم 2011-2010 مع نيوكاسل، وست بروميتش، وبلاك بول.

وفي موسم 2012-2011 مع كوينز بارك رينجيرز، سوانزي، ونوريتش.

ونادرا ما نجحت الفرق الصاعدة حديثا في الفوز على حامل اللقب، ولكن بورنموث نجح في تحقيق ذلك الأمر على حساب تشيلسي بعدما انتصر عليه في ستامفورد بريدج بهدف دون رد.

هل يفوز ليستر باللقب؟

هل عندما يصل فريق ما لشهر ديسمبر وهو في صدارة الترتيب يستطيع الفوز بالدوري؟

التاريخ يقول أن ليستر سيتي لديه فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بنسبة 50-50.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الفرق التي استطاعت تصدر المسابقة بعد مرور 15 جولة نجحت في الفوز باللقب في النهاية بنسبة 47.8%.

وهذه النسبة ارتفعت خلال آخر 11 موسم إلى 72.7%.

أكثر الفرق تصدرا للمسابقة في شهر ديسمبر هو مانشستر يونايتد وذلك في ثماني مناسبات ونجح في الظفر باللقب في ست مناسبات.

وبشكل عام تصدر ثمانية أندية المسابقة منذ بدايتها في عام 1992 وثلاث منهم فقط هم من نجحوا في الفوز بالبطولة في النهاية هم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وتشيلسي.

تشابه كبير

ترتيب أول ستة أندية الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، لا يوجد تغيير كبير.

الموسم الحالي

الموسم الماضي

الثلاثة أندية الذين ينافسون على الهبوط، هم من نجوا منه الموسم الماضي بفارق ضئيل من النقاط.

الموسم الحالي

الموسم الماضي

حتى جدول أندية الوسط أربعة من أصل ستة هم في نفس المنطقة الدافئة مثل الموسم الماضي.

الموسم الحالي

الموسم الماضي