أمريكى قاتل مع حركة الشباب يسلم نفسه للسلطات الصومالية

قال مسؤول صومالى اليوم الاثنين إن مواطنا أمريكيا قاتل فى صفوف حركة الشباب الإسلامية المتشددة سلم نفسه للسلطات الصومالية بعد انشقاقه عن الحركة.

وقال الكولونيل على دليل هيرسى وهو ضابط بالجيش إن المواطن الأمريكى مالك جون سلم نفسه للسطات على مشارف مدينة براوى التى تبعد نحو 220 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من العاصمة مقديشو.

وأضاف "تم الامساك بالأمريكى هذا الصباح على مشارف بلدة براوي."

وتريد حركة الشباب الإطاحة بالحكومة التى يدعمها الغرب وتشن هجمات انتحارية وعمليات مسلحة بين الحين والآخر فى مقديشو وكينيا المجاورة.

ونقل هيرسى الهاتف إلى جون الذى قال لرويترز من المكان المحتجز به إنه من ولاية ماريلاند الأمريكية وعمره 31 عاما وقاتل فى صفوف حركة الشباب لأربع سنوات.

وأضاف "قررت تركهم منذ شهرين. كرهتهم لأنى اكتشفت أن عقيدتهم خاطئة تماما."

وقال جون إنه سار على قدميه لأيام وتناول فى الطريق الخبز والذرة. وقال "حالتى البدنية جيدة لكن حالتى الذهنية ليست كذلك."

وتحاول الحكومة الصومالية إقناع كثير من مقاتلى حركة الشباب بالانشقاق بوعود بمنحهم العفو فى حالة الرحيل عن الحركة.

وقال جون إنه سمع عن العفو الصومالي. وقال "لو أمكن أريد العودة لموطنى فى ماريلاند."

>