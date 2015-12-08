رئيس البرلمان الليبى يدعو أعضاء المجلس للالتزام بحضور الجلسات

دعا رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى الالتزام بحضور الجلسات المقررة يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس المجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، فى بيان صحفى، أمس الاثنين، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وجه رسالة إلى أعضاء مجلس النواب يحثهم فيها على ضرورة حضور جلسات مجلس النواب التي من المفترض تعقد يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن جلسة أمس لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.