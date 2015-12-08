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مصادر يمنية: جماعة الحوثى وميليشيا صالح ينسحبون من بعض المناطق بتعز

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مصادر يمنية: جماعة الحوثى وميليشيا صالح ينسحبون من بعض المناطق بتعز مصادر يمنية: جماعة الحوثى وميليشيا صالح ينسحبون من بعض المناطق بتعز

>قالت مصادر محلية يمنية إن مسلحى جماعة الحوثى وميليشيات على عبدالله صالح انسحبوا من بعض مناطق مديرية حيفان بمحافظة تعز، بعد معارك ضارية مع رجال المقاومة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء الاثنين، عن تلك المصادر قولها "إن مواجهات شرسة دارت فى جبل قراضة فى عزلة الأعروق ومفرق السويدة فى حيفان، أعقبها انسحاب عناصر ميليشيات الحوثى وصالح باتجاه مدينة الراهدة جنوب شرق مدينة تعز".

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف العربى بقيادة ، شن غارة جوية على تجمعات للحوثين وقوات صالح فى محيط المدينة، فيما تقدم رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطنى فى منطقة الشريجة وتجاوزوا منطقة النفق، بعد معارك ضارية ضد الحوثيين وقوات صالح استمرت لساعات عدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن المقاومة اقتحمت تبة الطويلة جنوب منطقة البرج، فيما حاصرت تبة البرج من ثلاث جهات.

وأضافت أن الحوثيين وقوات صالح انسحبوا إلى بلدتى الراهدة وورزان القريبتان من الشريجة، وشوهدت عرباتهم تنتشر بكثافة فى مداخل المنطقتين.
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