نادر السيد: جوزيه لديه ' 3 عصافير ' في مصر بينهم أحمد ناجي

يعتقد نادر السيد حارس مصر الأسبق أن هناك بعض الأشخاص الذين تسبب في اشتعال أزمة بينه ومانويل جوزيه مدربه السابق في الأهلي خلال الأيام الأخيرة.

وخرج نادر السيد في وقت سابق ليهاجم جوزيه متهما إياه بأنه "قليل الأدب".

وقال نادر السيد في تصريحات سابقة عبر قناة النهار: "جوزيه كان قليل الأدب ومتهور في تعامله مع اللاعبين، وتجاوز ضد نجوم كبار بالأهلي، لذا لن أهين نفسي بالحديث معه، ولم أكن أتقبل الكلام منه بطريقة سيئة". (طالع التفاصيل)

قبل أن يرد مانويل جوزيه في تصريحات قوية ضد نادر السيد مؤكدا إنه "كان كالسم بين اللاعبين".

وأكد جوزيه: " "تعاقدت مع نادر السيد بسبب إنه موهوب ولكني أستطيع أن أقول الآن إنني تعاقدت مع شخص سيء". (طالع التفاصيل)

ليتحدث نادر السيد من جديد يوم الاثنين عبر قناة LTC ليرد على مانويل جوزيه، وقال "هناك ثلاثة أشخاص في مصر مثل العصافير ينقلون كل ما يحدث إلى جوزيه وبينهم أحمد ناجي مدرب حراس المرمى".

وكان ناجي يعمل في منصب مدرب حراس الأهلي في الفترة التي لعب فيها نادر السيد بقميص الأهلي، ويعتبر من الأصدقاء المقربين للمدرب البرتغالي.

وأضاف نادر السيد "لم أتحدث طوال عشر سنوات، والآن حين كشفت عن حقيقته هاجمني البعض".

ورحل نادر السيد عن صفوف الأهلي عام 2007 بعد موسم واحد مع القلعة الحمراء شارك من خلاله في بطولة كأس العالم للأندية.

نادر السيد ردا على هجوم جوزيه: نحن نُحب صناعة الآلهة