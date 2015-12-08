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شركة المترو: تشغيل القطار المكيف السابع بالخط الأول اليوم

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شركة المترو: تشغيل القطار المكيف السابع بالخط الأول اليوم شركة المترو: تشغيل القطار المكيف السابع بالخط الأول اليوم
أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو أنه سيتم تشغيل القطار المكيف السابع اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء كافة الاختبارات وتجارب التشغيل عليه.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لليوم السابع أنه سيتم تشغيل قطار آخر قبل نهاية الشهر، لافتا إلى أن هذه القطارات ضمن القطارات المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية بقيمة 2.2 مليار جنيه لصالح الخط الأول.

وقال العضو المنتدب لشركة المترو أنه وصل 11 قطار ضمن الـ 20 قطارا المتعاقد عليهم مع الشركة الكورية، وأنه تم تشغيل 6 قطارات منهم للجمهور.

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