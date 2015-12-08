مصادر: الرى تتخذ الخطوات النهائية لإشهار شركة إدارة الـ 1.5 مليون فدان

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم حالياً اتخاذ الخطوات النهائية لإشهار شركة " الريف المصرى الجديد" المسئولة عن إدارة مشروع المليون ونصف مليون فدان، وتشارك فيها وزارات الدفاع والتخطيط والرى والزراعة والاستثمار والإسكان والبيئة.

وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الشركة ستتولى ادارة المشروع وتسويقه وتحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين، لافتة إلى أن الوزارات المعنية انتهت من إرسال المخططات والدراسات والخرائط الخاصة بالمشروع، وفى انتظار صدور قرار إنشائها مؤكدة أنه تم حفر 660 بئرا جوفياً.

أوضحت المصادر أن شركة "الريف المصرى الجديد" التى ستتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان هدفها القضاء على الروتين والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، حيث ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار ، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية، لتشكيل مجلس ادارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى، على أن تقوم الشركة المقترح انشائها للاشراف على المشروع بتطبيقها وتلقى طلبات صغار، وكبار المستثمرين.

- وزير الرى: الرئيس السيسى سيفتتح باكوة مشروع الـ 1.5 مليون فدان الشهر الجارى

>