منتصر الزيات: سامح عاشور يجهز لـ"جمعية عمومية" ظاهرها وباطنها العذاب

قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن سامح عاشور يجهز لعقد جمعية عمومية ظاهرها وباطنها العذاب.

وأضاف الزيات، عبر صفحته على "فيس بوك"،:" سامح عاشور يجهز لعقد جمعية عمومية ظاهرها وباطنها عذاب، المعلن فيها النظر في الرسوم والاشتراكات والمعاش لزوم دغدغة العواطف، لكن المستتر فيها هو التصديق على ميزانيات النقابة من 2009 حتى الآن وطبعا كل المصروفات التي تم صرفها طوال فترة الانتخابات وبالتالي تحصين قراراته ضد البلاغات المطروحة أمام النيابة العامة فهل سنذره يفلت بتصرفاته".