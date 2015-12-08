أوقاف سوهاج: فتح باب التقديم لمسابقة القراءة الحرة للدعاة بالمديرية

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم فتح باب التقديم لمسابقة القراءة الحرة للدعاة بالمديرية، وتقرر أن تكون المسابقة فى ثلاثة أفرع، وهى: الفرع الأول "موسوعة الحضارة الإسلامیة مفاھیم يجب أن تصحح فقه الصیام والحج"، والفرع الثانى "موسوعة الأخلاق الإسلامیة مفاھیم يجب أن تصحح فقه الصیام والحج"، والفرع الثالث "موسوعة الدراسات القرآنیة مفاھیم يجب أن تصحح فقه الصیام والحج"، ويختار الإمام المتسابق فرعًا من أحد الأفرع الثلاثة السابقة للاختبار فیه، على أن يتقنه إتقانًا تامًا.

وأضاف الدكتور على خليل، مدير الإرشاد الدينى بأوقاف سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شروط المسابقة تكون اختیارية لجمیع الأئمة والمفتشین ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات على مستوى المديريات الإقلیمیة لمن أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات، وتقريره للعامین الأخیرين امتیاز، مشيرًا إلى أن الامتحان التحريرى لمدة أسبوعین، ويكون الامتحان الشفوى بديوان عام الوزارة لمن حصل على 75% فأكثر فى الامتحان التحريرى فى مواعید يحددھا القطاع الدينى بالوزارة.