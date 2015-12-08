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تقدم الشقيقان "برعى وعبدالمطلب" وابو عزوز في لجنة بنى هارون ببنى سويف

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تقدم الشقيقان "برعى وعبدالمطلب" وابو عزوز في لجنة بنى هارون ببنى سويف تقدم الشقيقان "برعى وعبدالمطلب" وابو عزوز في لجنة بنى هارون ببنى سويف
أسفرت نتائج فرز أصوات لجنة مدرسة بنى هارون الإبتد ائية بدائرة بندر ومركز بنى سويف، عن تقدم عبدالرحمن برعى وحصوله على 420 صوتا، عاطف برعى 288 صوتا، جمال عبد المطلب 297 صوتا، محمود ابوعزوز 268صوتا ، جمال القليوبى، 200 صوتا ، ثروت الداعورى 163 صوتاً، ابوالخير عبدالسميع 136 صوتا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى "بادراج " عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين .
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