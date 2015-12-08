أولياء أمور طلاب مداس التربية الخاصة يطالبون محافظ أسوان بإعادة "النقل المجانى"

طالب أولياء أمور طلاب مدارس التربية الخاصة بمدينة أسوان، اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بإعادة تشغيل وسائل النقل للطلاب ذوى الإعاقة بعد قرار وقفها بداعى عدم وجود موارد مالية فى صندوق الخدمة بالمحافظة.

وقال أولياء أمور طلاب مداس التربية الخاصة بأسوان، "فوجئنا بقرار الإيقاف الفورى لوسائل النقل، التى تنقل أبناءنا من ذوى الإعاقة والبالغ عددهم 1150 طالبا وطالبة موزعين على 24 مدرسة خاصة بأسوان، بحجة عدم وجود دعم من محافظة أسوان، مما أدى إلى غياب جماعى للطلاب وصل إلى نحو 50 % فى معظم المدارس الخاصة".

ومن جانبه أكد محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن محافظة أسوان هى التى تقوم بتدبير المبالغ المالية الخاصة بتشغيل سيارات نقل طلاب التربية الخاصة، ولكن نظرا لخلو صندوق الخدمة بالمحافظة من الموارد المالية حاليا، طلبت محافظة أسوان من إدارة التربية الخاصة وقف تشغيل وسائل المواصلات للطلاب المعاقين لحين توافر موارد مالية بالصندوق.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المحافظة وفرت أحد أتوبيسات النقل الجماعى لطلاب التربية الخاصة بمدينة أسوان، بشكل مؤقت لحين إعادة تشغيل خطوط المواصلات، مشيرا إلى أن مدارس التربية الخاصة تفتح أبوابها بانتظام للطلاب الذين يأتون برفقة أولياء أمورهم.

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