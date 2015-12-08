طرق طبيعية للعناية بشعرك

دائمًا ما ننفق الكثير من الأموال على شراء الأقنعة التجارية المغذية للشعر في حين أنها قد لا تعطيك النتيجة المطلوبة التي يحتاجها شعرك! فلمَ تقومين بهذا الأمر على الرغم من وجود موادّ طبيعية مغذية لشعرك في منزلك، ولن تكلّفك الكثير من الأموال؟!

إليك هذه الطرق الطبيعية للعناية بصحّة شعرك وجماله:

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1.هناك الكثير من الأقنعة الطبيعية المغذيّة لشعرك، وأهمّها قناع البيض. كلّ ما عليك فعله لصنع هذا القناع هو مزج بيضة بملعقة من زيت الزيتون، ثمّ وضع المزيج على شعرك، وتركها لمدة ساعة، ثمّ اغسلي شعرك كالمعتاد.

2.احرصي على تدليك فروة رأسك بزيت الخروع، فهو من الزيوت الغنية بفيتامين E الذي يحسّن نموّ الشعر.

3.احرصي على تدليك فروة رأسك بلطف بأطراف أصابعك يوميًّا؛ فالتدليك يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى فروه الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويزيد من طوله.

4.قومي بقلب شعرك رأسًا على عقب لبضع دقائق يوميًّا ليعمل ذلك على تعزيز نمو الشعر، كما أنه يحسّن الدورة الدموية.

5.ينمو الشعر من ربع إلى نصف بوصة شهريًّا؛ لذا، عليك العناية بشعرك دائمًا لكي ينمو من دون تقصّف أو تكسر.

6.كوني لطيفة مع شعرك، وعامليه برقة عند تصفيفه وتجفيفه ليظلّ شعرك بصحّة جيّدة.

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