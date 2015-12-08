أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

طرق طبيعية للعناية بشعرك

Google+ Print

الإثنين 07-12-2015 15:04

دائمًا ما ننفق الكثير من الأموال على شراء الأقنعة التجارية المغذية للشعر في حين أنها قد لا تعطيك النتيجة المطلوبة التي يحتاجها شعرك! فلمَ تقومين بهذا الأمر على الرغم من وجود موادّ طبيعية مغذية لشعرك في منزلك، ولن تكلّفك الكثير من الأموال؟!
إليك هذه الطرق الطبيعية للعناية بصحّة شعرك وجماله:

قد يعجبك: 

 

1.هناك الكثير من الأقنعة الطبيعية المغذيّة لشعرك، وأهمّها قناع البيض. كلّ ما عليك فعله لصنع هذا القناع هو مزج بيضة بملعقة من زيت الزيتون، ثمّ وضع المزيج على شعرك، وتركها لمدة ساعة، ثمّ اغسلي شعرك كالمعتاد.
2.احرصي على تدليك فروة رأسك بزيت الخروع، فهو من الزيوت الغنية بفيتامين E الذي يحسّن نموّ الشعر.
3.احرصي على تدليك فروة رأسك بلطف بأطراف أصابعك يوميًّا؛ فالتدليك يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى فروه الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويزيد من طوله.
4.قومي بقلب شعرك رأسًا على عقب لبضع دقائق يوميًّا ليعمل ذلك على تعزيز نمو الشعر، كما أنه يحسّن الدورة الدموية.
5.ينمو الشعر من ربع إلى نصف بوصة شهريًّا؛ لذا، عليك العناية بشعرك دائمًا لكي ينمو من دون تقصّف أو تكسر.
6.كوني لطيفة مع شعرك، وعامليه برقة عند تصفيفه وتجفيفه ليظلّ شعرك بصحّة جيّدة.

تابعي أيضاً:

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"

أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي