أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بكربونات الصوديوم لتقشير مثالي للبشرة

Google+ Print

الإثنين 07-12-2015 15:54

لتحصلي على بشرة نظيفة خالية من الشوائب والخلايا الميتة أنت لا تحتاجين لشيء سوى بكربونات الصوديوم، حيث سيكون أفضل خيار لتقشير البشرة وتنظيفها، فضلاً عن تركيبته اللطيفة والرقيقة التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة.
ولاستخدام هذا القناع قومي بمزج 4 ملاعق من بكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، واتركي المزيج لمدة دقيقة حتى تهدأ الصودا، ثم افرديه على بشرتك بحركات دائرية رقيقة، ودلكي بشرتك به لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر، وفي النهاية قومي بتمرير قطعة من الثلج لغلق مسام البشرة.
يمكنك تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع، ولكن إذا كانت بشرتك حساسة فيمكنك أن تكتفي باستخدامه مرة واحدة أسبوعياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي