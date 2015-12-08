بكربونات الصوديوم لتقشير مثالي للبشرة

لتحصلي على بشرة نظيفة خالية من الشوائب والخلايا الميتة أنت لا تحتاجين لشيء سوى بكربونات الصوديوم، حيث سيكون أفضل خيار لتقشير البشرة وتنظيفها، فضلاً عن تركيبته اللطيفة والرقيقة التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة.

ولاستخدام هذا القناع قومي بمزج 4 ملاعق من بكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، واتركي المزيج لمدة دقيقة حتى تهدأ الصودا، ثم افرديه على بشرتك بحركات دائرية رقيقة، ودلكي بشرتك به لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر، وفي النهاية قومي بتمرير قطعة من الثلج لغلق مسام البشرة.

يمكنك تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع، ولكن إذا كانت بشرتك حساسة فيمكنك أن تكتفي باستخدامه مرة واحدة أسبوعياً.