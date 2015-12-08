معايير محددة لاختيار الشخصيات المكرمة

تنتهج مؤسسة الفكر العربي معايير محددة في اختيار الشخصيات المكرمة، حيث تعتبر الرائد هو من كان له السبق في مجال عمله فكراً أو ممارسة وترك أثراً، أو شكّل مدرسة في مجال تخصصه، أما المبدع فهو من أنتج عملاً ابتكارياً في أي مجال من مجالات العلوم والمعرفة والثقافة المختلفة أو غيرها، بينما تعتبر الموهوب هو من تتوافر لديه قدرات استثنائية في المجالات الأكاديمية والفكرية والتقنية والفنية والقيادية من الشباب العرب في التعليم العام والجامعي، ويمكن أن يكون له دور في نهضة الأمة وتطورها، من خلال الإفادة من نتاجه أو أفكاره أو أدائه المتميز في أي مجال من المجالات.

وتهدف المؤسسة إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة وقيمها وهويتها، من خلال البرامج الثقافية الملائمة، وترسيخ الأفكار والفعاليات، التي تعمل على نبذ دواعي الفرقة، وتحقيق تضامن الأمة، وتوجيه جهودها، لتصبّ في المصلحة العربية العليا، والعناية بمختلف المعارف والعلوم، وتعميق الاهتمام بالدراسات المستقبلية، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة، وتكريم الروّاد، ودعم المبدعين، ورعاية الموهوبين من أبناء الأمة العربية.

كما تهدف إلى تفعيل التواصل مع العقول والمؤسّسات العربية المهاجرة، والاستفادة من خبراتها، والتنسيق والتواصل مع الأفراد والهيئات المعنيّة بالتضامن العربي، الثقافي والفكري.