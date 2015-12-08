محمد بن راشد: الإمارات حاضنة الطاقات العلمية للشباب العربي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستظل الحاضنة للطاقات العلمية والتقنية التي تختزنها عقول الشباب العربي تدعمها وتشجعها من أجل إسعاد المواطن العربي أينما كان.

وقال سموه في تدوينة نشرها في صفحته عبر تويتر «سعدت اليوم بافتتاح قمة المعرفة في دبي، وإطلاق بوابة المعرفة العربية ، وأيضا لقاء مجموعة من قادة الفكر والثقافة، المعرفة هي رأس المال الحقيقي للبشرية، وهي البوابة الرئيسية لتنمية مستدامة ولبناء اقتصاد عماده عقل الإنسان ومواهبه». ورحب سموه بضيوف قمة المعرفة الثانية الذين جاؤوا من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم داعياً إلى التعاون الفاعل بين مختلف المؤسسات خاصة غير الحكومية منها والأفراد على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حلول ناجعة للعديد من مشكلات التنمية البشرية وتوفير الدعمين المعنوي والمادي اللازمين للشباب العربي لتفجير طاقاتهم ومواهبهم العلمية والتقنية وغيرها وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم عوضاً عن انشغالهم بأمور ثانوية تؤدي بهم إلى السقوط في المجهول والضياع.

وبارك سموه جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي تجمع كل عام هذه الكوادر العربية والعالمية للتشاور والبحث والتعاون من أجل إسعاد البشرية وتحقيق الرخاء والاستقرار والتنمية المستدامة في وطننا العربي الكبير.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رعى افتتاح فعاليات قمة المعرفة الثانية التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم هذا العام تحت شعار «الطريق إلى الابتكار» والتي انطلقت في فندق غراند حياة في دبي صباح أمس وتستمر ثلاثة أيام.

ودشن سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم «بوابة المعرفة العربية» مباركاً سموه هذه المبادرة التي تحمل شعار المعرفة للجميع وتسعى إلى تأسيس منصة إلكترونية للدول العربية.

جولة

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بهو فندق غراند حياة في دبي عدداً من الابتكارات التي حصلت على شهادات عالمية وعربية في براءة للاختراع إذ اطلع سموه على جهاز كشف الغازات السامة في النفط ونظام حديث خاص بالبنكرياس لمتابعة حالة المريض بدقة دون الحاجة إلى الفحوص اليومية وجهاز خاص بتفعيل القراءة وخدمة القراء وآخر لتخفيف نسبة مياه الري في المزروعات وزيادة الإنتاج الزراعي بطريقة حديثة واقتصادية.

رواد الابتكار

وكان حفل الافتتاح بدأ بعرض مميز حول أهمية الابتكار والمعرفة في حياة الشعوب ومنوهاً بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في هذا المجال وتشجيعه لرواد الابتكار في الدولة والوطن العربي.

وتطرق العرض إلى القمة الأولى للمعرفة التي عقدت العام الماضي والإنجازات التي تحققت منذ ذلك التاريخ في مجال دعم وتشجيع الشباب العربي على الابتكار والمعرفة بوصفها السبيل الرئيسي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحقيق الرفاه والاستقرار للشعوب العربية التي تتخذ من المعرفة طريقاً لها للوصول إلى هذه الأهداف السامية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية جمال بن حويرب المهيري العضو المنتدب في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الذي أشاد بمبادرة وقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2016 عاماً للقراءة في الدولة. وأكد أن تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبوابة العربية للمعرفة يأتي تزامناً مع إعلان سموه بأن عام 2016 هو عام للابتكار في دولتنا العزيزة وتهدف البوابة إلى أن تكون منصة إلكترونية للابتكار في الوطن العربي في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والاقتصاد والصحة وما إلى ذلك كما تهدف إلى تقيم حلول ناجعة لتعزيز التنمية المستدامة والتوصل إلى مجتمع المعرفة الذي يعد نافذة لتحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقة العربية.

نواة

وأعرب بن حويرب عن أمله في أن تشكل قمة المعرفة التي يرعاها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نواة إقليمية ودولية من أجل تضافر كل الجهود وتأسيس قاعدة للمعرفة والابتكار في العالم العربي كونها الطريق الأقصر والأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمة مصورة تم بثها عبر الأقمار الصناعية أشاد الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان المعرفة والقراءة والابتكار منوهاً بتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته الدائمة وتشجيعه لشباب الدولة والوطن العربي على الابتكار والمعرفة من خلال دعمه اللامحدود لكافة المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه الذي تدعمه منظمة الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، وبارك في ختام كلمته كل الجهود والمبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المضمار.

ترسيخ

وتحدثت في الجلسة الدكتورة سيما بحوث المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي أشادت بجهود مؤسسة محمد بن راشد في مجال نشر وترسيخ المعرفة والابتكار في الوطن العربي وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال بفضل دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لجميع المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير وتعزيز ثقافة المعرفة والابتكار في أوساط الشباب العربي بحيث يتم إبعادهم عن التطرف وتشجيعهم على العلم والتعليم واكتساب المعرفة.

تعاون تام

وأكدت استمرار برنامج الأمم المتحدة بالتعاون التام مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والتزامه الكامل بالقيام بكل ما يثري القاعدة العلمية والمعرفية في دولة الإمارات والمنطقة العربية ككل مشيرة إلى وضع مؤشر المعرفة العربي الذي يقيس مستويات التعليم والابتكار والمعرفة والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والصحية والاتصالات وغيرها.

وتحدث في ختام الجلسة التي حضرها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية والقيادات التعليمية والثقافية في الدولة وحشد من المدعوين الأكاديميين والإعلاميين والباحثين، والإعلامي السعودي أحمد الشقيري الذي ركز على قطاع التعليم والمعرفة مؤكداً على أهمية وجود مؤشر عربي جامع لقياس هذه القطاعات التي تعد أساساً في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

تكريم

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في نهاية الجلسة الافتتاحية وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حيث فازت فيها قناة ناشيونال جيوغرافيك في أبوظبي والبروفسور الياباني هيروشي والإعلامي أحمد الشقيري وذلك على الإنجازات التي حققوها في مجال المعرفة والاختراع على المستويين الإقليمي والعالمي. والتقطت للفائزين الصور التذكارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، راعي الابتكار وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.