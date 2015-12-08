ولي عهد أبوظبي يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الايرلندي التعاون الاقتصادي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي امس تشارلي فلانغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بزيارة المسؤول الأيرلندي وبحث معه العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية أيرلندا وسبل دعمها وتطويرها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين المسؤولين في البلدين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في تطوير الشراكات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية أيرلندا خلال اللقاء عددا من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

.. وعبدالله بن زايد يستعرض سبل زيادة التبادل التجاري مع الضيف

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تشارلي فلانغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي.. وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاجتماع الذي عقد بديوان عام الوزارة سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.. بالاضافة إلى بحث سبل التعاون في مجالات التعليم والطب والطيران وغيرها من المجالات.

كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأيرلندا ..مشيراً إلى ضرورة تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية من خلال تعزيز أطر التعاون بين البلدين .. منوها بأن البلدين يملكان فرصا كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري مشيرا إلى أهمية اغتنام الفرص الاستثمارية.

وأعرب سموه عن ترحيبه بهذه الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي إلى دولة الإمارات .. والتي من شأنها تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين للارتقاء بها نحو مجالات أوسع من التعاون بما يخدم البلدين.

من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي حرص حكومة أيرلندا على تطوير التعاون الثنائي مع دولة الإمارات خاصة في القطاعات التي تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.. مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات مهم لتعزيز تجارة أيرلندا مع المنطقة.