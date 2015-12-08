سلطان القاسمي يشهد إعلان نتائج "الشارقة إمارة صديقة للطفل"غداً

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الغد حفل إعلان نتائج حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، وذلك في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وستنطلق فعاليات الحفل بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، رئيس حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، ومعالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، وعصام علي، أخصائي سياسات اجتماعية في مكتب اليونيسف لدول الخليج، والدكتور أيوب الجولدة، المستشار الإقليمي للتغذية لدى منظمة الصحة العالمية إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والخاصة التي تم اعتمادها من قبل الحملة كجهات صديقة للطفل.

وتهدف الحملة التي انطلقت في عام 2011 تحت شعار «بداية صحيحة لمستقبل أفضل»، إلى تأسيس حياة صحية من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية في مختلف المرافق العامة في الإمارة.

وتسعى حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وذويهم من خلال زيادة نسبة ومدة الرضاعة الطبيعية للوصول إلى أسرة مترابطة ومجتمع صحي، من خلال تمكين جميع الأمهات من رضاعة أطفالهن لمدة سنتين لمنحهم البداية الصحيحة للحياة، وعملت الحملة منذ انطلاقتها على تشجيع المرافق والمؤسسات ضمن أربع فئات أساسية هي: مرافق صحية صديقة للطفل، ومؤسسات صديقة للأم، وحضانات صديقة للرضاعة، وأماكن عامة صديقة للأم والطفل، على الحصول على اعتماد الحملة من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية.