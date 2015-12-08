152 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 8 ملايين و200 ألف طن خلال 3 أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من السبت وحتى الاثنين عبور 152 سفينة بحمولة 8 ملايين و200 ألف طن .>وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 76 سفينة بحمولة 4 مليون و300 ألف طن كما شهدت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبور 76 سفينة بحمولة 3 مليون و900 ألف طن

وكشفت تقارير ملاحية أن قناة السويس شهدت يوم السبت عبور 46 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و800 ألف طن وأن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO PORTUGAL بحمولة 160ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين

>كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن .

وأضافت التقارير الملاحية أن المجرى الملاحى للقناة شهد الأحد عبور56 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور24 سفينة بحمولة مليون 300 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MARGRETNE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا

وعبرت32 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMACGM CHRISTVOPHER COLOMB بحمولة 163 ألف طن .

كما عبرت 50 سفينة القناة أمس الاثنين بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين

وشهدت قافلة الشمال عبور25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية ADL TENASAK بحمولة 159 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى السعودية

كما عبرت25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون 100 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية LSC MAYA بحمولة 196 الف طن

102 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 5 ملايين و600 ألف طن خلال يومين