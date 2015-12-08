صور عن بعض معالم السياحة بإيطاليا

يحلو السفر إلى إيطاليا؛ إذ تعتبر وجهة رومانسية وسياحية وتزخر بالآثار، ما يجعلها تستقطب المسافرين العرب.

"سيدتي. نت" يجول على بعض المعالم السياحية، في ما يأتي:

1- "أكواريو دي جنوى": يعدّ أكبر حوض مائي في أوروبا. يقع في "منطقة الميناء القديمة"، التي تعتبر جزءاً من الواجهة البحرية والمركز الترفيهي الهائل الذي يحتاج أياماً عدّة لاستكشافه تماماً. كان الحوض بني في سنة 1992 للاحتفال بالذكرى السنوية الـ500 لرحلة كريستوفر كولومبوس. تبلغ مساحة الحوض 3100 متر مربع، ويحوي مجموعة من الحيوانات البحرية. يستقبل أكثر من 1.2 مليون زائر سنوياً، إذ يفتح أبوابه يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

2- قصر "مادما": يقع وسط مدينة "تورينو"، ويضمّ قلعة يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، كانت بُنيت على بقايا البوابة الرومانية الشرقية. تمّ توسيع القلعة في القرن الخامس عشر، وهي تعتبر مثالاً رائعاً للعمارة من طراز "الباروك". ويضمّ القصر متحف "سيفيكو دي آرتي انتيكا"، حيث يمكن للزائر اكتشاف تاريخ المدينة وإرثها الفني من الألف إلى الياء. بالإضافة إلى التماثيل والمجوهرات، تزين الطبقة مجموعة من اللوحات والأثاث والفنون الزخرفية، بما في ذلك الخزف والعاج والأقمشة والزجاجيات من العصور المختلفة.

3- برج "توري ديل مانجايا": كان البرج بني، في الفترة الممتدة بين 1338 و1348، باعتباره رمزاً للمجتمع المدني. هو يقع في ساحة "ديل كامبو" بجوار قصر "بابليكو"، علماً أنّه كان يشكّل البرج الأطول بإيطاليا في العصور الوسطى، إذ يبلغ ارتفاعه 88 متراً.

يستقبل البرج السائحين من 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى أواخر فبراير/ شباط، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر. ويمتدّ دوام الزيارات حتى السابعة مساءً من 1 مارس/آذار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.

4- "متنزه فالنتينو": يعتبر "فالنتينو" أحد الأماكن العامّة الأكثر شعبيةً في مدينة "تورينو"، على طول الضفة الغربية لنهر "بو"، يغطّي المتنزه مساحة 500000 متر مربع، ممّا يجعله ثاني أكبر حديقة في المدينة.

إن الدخول إلى المتنزه مجاني، علماً أنّه يضمّ قلعة تفتح أبوابها من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، مقابل 5.3 دولارات أمريكية للبالغين.

5- "كاسل نوفو": تقع هذه القلعة أمام ساحة "مونيسيبيو" وقصر "سان جياكومو" في وسط مدينة "نابولي"، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، إذ تمّ بناؤها سنة 1279 في عهد تشارلز الأول أنجو من قبل المهندس المعماري الفرنسي بيير دي شول. لعلّ اللافت فيها قوس النصر الرخامي، الذي بني في عهد الملك ألفونسو الخامس. كانت القلعة بمثابة مقرّ الإقامة الملكيّة، وأصبحت مركزاً للفنون والآداب.

تستقبل "كاسل نوفو" الزائرين من الاثنين إلى السبت، وذلك من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء. أمّا الأحد فتقفل أبوابها في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.