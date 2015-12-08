3 طلاب يعتدون على آخر بسلاح أبيض فى السويس

شهدت إحدى مدارس السويس اعتداء 3 طلاب على آخر بسلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى القدم.

كان تلقى قسم شرطة فيصل بلاغا قيد تحت رقم 8546 جنح فيصل باعتداء 3 طلاب على آخر، حيث أبلغ الطالب المعتدى عليه والده بالواقعة فحضر مسرعا لمكان الواقعة فتم التعدى عليه هو الآخر من قبل هؤلاء الطلاب.

وأشار البلاغ أن من تعدى على الطالب هو خارج عن القانون بمدينة المستقبل يدعى " " م . ع " و " حمادة . ن " مطالبين قوات الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتقديمهم للنيابة ومحاسبتهم بالقانون، كما طالبت أسرة الطالب مديرية التربية والتعليم باتخاذ قرارات أدارية ضد الطالب الذى أستأجر بلطجية للاعتداء على نجلهم.

يذكر أن مدارس السويس شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الوقائع للطلاب بالخروج عن القانون والتعدى على زملائهم وأحداث شغب.

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