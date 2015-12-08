بالصور..محافظ السويس يتفقد مدينة الملك عبد الله للإسكان الاجتماعى بعتاقة

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الاثنين مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الملك عبد الله والذى يشمل 3 آلاف وحدة سكنية بنظام الثلاثة حجرات وصالة بحى عتاقة .

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ أكد على مسئولى قطاع كهرباء السويس وإدارة المياه بسرعة توصيل المياه والكهرباء لأول 50 عمارة بمدينة الملك عبد الله كمرحلة أولى بنهاية ديسمبر 2015 بالمشروع .

ووجه المحافظ مدير المشروع التنفيذى فوزى عكاشة بالبدء فى أعمال رصف مداخل المدينة الرئيسية.

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رافق المحافظ فى الجولة المهندس حسن كامل مستشار المحافظ الإسكان، والمهندسة منى رشوان مدير عام الإسكان وسعد صالح نائب رئيس اشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس وحسن زغرب ممثل قطاع الكهرباء بالسويس ومهندسى مديرية الإسكان.



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