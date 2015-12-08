20 منفذ بيع تابعة لوزارة الداخلية لمواجهة ارتفاع الأسعار بالفيوم

قال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر افتتاح 20 منفذا لبيع السلع المخفضة على مستوى المحافظة وبكافة المراكز، ضمن مشروع وزارة الداخلية لتوفير منافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بمختلف المحافظات، وذلك لإحكام السيطرة على الأسعار الأساسية التى تمس احتياجات محدودى الدخل.

وأكد مدير أمن الفيوم أنه كخطوة أولى تم مساء الاثنين افتتاح 4 منافذ بمدينة الفيوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وافتتاح الـ4 منافذ بمدينة الفيوم، هو بداية فقط وستكون هناك افتتاحات للمنافذ الأخرى قريبا.

وأشار مدير الأمن الى أنه سيتم إحكام الرقابة والسيطرة على هذه المنافذ لالتزامها بالأسعار المخفضة المقرر للسلع.

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