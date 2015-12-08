فصل طالب لاعتداء والدته على مدرس بالجيزة ونقل معلمة أصابت تلميذا بالبحيرة

أكد اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت ما يفيد تعدى مُدرسة حاسب إلى بمدرسة النقراشى الإعدادية التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية بالبحيرة على تلميذ بالصف الثالث الابتدائى بالضرب، وإصابته بالعين، وتم نقل الطالب إلى مستشفى إيتاى البارود لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة له، وبالتواصل مع مديرية التربية والتعليم أفادت بأنه تم نقل المُدرسة المذكورة لديوان عام الإدارة وإحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.

وأضاف الدسوقى أنه ورد ما يفيد بتعدى مدرس لغة عربية بمدرسة الزمالك الثانوية بنين التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية على مدير المدرسة بالسب والضرب؛ لتوجيه اللوم له بسبب تأخره عن العمل، وقامت الإدارة التعليمية بإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

كما ورد ما يفيد بتعدى ولية أمر طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الشروق الإعدادية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة، وبعض الشباب على مدرس التربية الرياضية بالمدرسة بالسب والضرب، بدعوى ضرب المدرس لنجلها، وتم استدعاء قوات الشرطة واصطحبتهم لقسم شرطة بولاق الدكرور وتحرر محضر بالواقعة "بالصلح"، وقررت الإدارة التعليمية فصل الطالب المذكور.

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- مصدر بـ"التعليم":دراسة لتحسين الوجبة المدرسية بالتنسيق مع القومى للتغذية

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