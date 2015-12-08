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بالصور.. اللقطات الأولى لحادث انفجار قنبلة بوسط موسكو

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بالصور.. اللقطات الأولى لحادث انفجار قنبلة بوسط موسكو بالصور.. اللقطات الأولى لحادث انفجار قنبلة بوسط موسكو
أصيب 3 أشخاص بجروح فى انفجار وقع مساء اليوم الاثنين، فى موقف للحافلات فى وسط العاصمة الروسية موسكو.

ووفق لما نشر عبر موقع "روسيا اليوم" نقلت وكالة "إنتارفاكس" عن مصدر أمنى، أن الانفجار الذى وقع فى شارع بوكروفكا نتج عن 50 جراما من مادة "تى أن تى".

من جانبه قال المتحدث باسم شرطة موسكو "أندريه على أكبروف": إن السبب المحتمل للانفجار هو إلقاء مادة متفجرة بلا غلاف من سيارة أو نافذة عمارة.

وأكد "أندريه على أكبروف" إصابة امرأتين بجروح طفيفة فى الأرجل بشظايا الزجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما تلقى شخص ثالث أصيب بجروح طفيفة هو الآخر الخدمات الطبية اللازمة فى مكان الحادث.

وذكر المتحدث أن محققين يعملون فى مكان الانفجار الآن، وتم فتح قضية جنائية بموجب مادة "الشغب"، وأن رجال الأمن يعملون على البحث عن المشتبه بهم وتوقيفهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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