حماس تطالب حكومة فلسطين بإدارة معبر رفح "على قاعدة الشراكة وليس الإحلال"

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحكومة الفلسطينية مسئولة عن معبر رفح وكذلك مسئولة عن الموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم .

وكتب "مشعل" مجموعة تدوينات على موقع تويتر، تحمل جوانب من لقائه أمس مع قناة الجزيرة القطرية ، مؤكدا أن "الحكومة الفلسطينية لابد أن تدير معبر رفح والشريط الحدودى مع مصر على قاعدة الشراكة وليس الإحلال والإبدال".

كما دعى إلى انتفاضة جديدة تهدف إلى لجم المستوطنين وحماية الأقصى وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وضرب الأمن الإسرائيلى فى العمق، وصولاً إلى طرد الاحتلال ومستوطنيه خارج الضفة المحتلة.



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