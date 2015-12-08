تجديد حبس 5 أمناء شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت بالأقصر 15 يومًا‎

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، اليوم الأثنين، تجديد حبس 5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم مع 4 ضباط في واقعة تعذيب المواطن “طلعت شبيب”، ووفاته داخل قسم الشرطة.

كانت قوة من قسم شرطة الأقصر قد ألقت القبض علي المدعو “طلعت شبيب الرشيدي” 47 عامًا أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء قبل الماضي، وتم إقتياده إلى قسم الشرطة حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفي الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفي، وذلك بعد نحو ساعة من إلقاء القبض عليه.

وتبين من تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر مساء الخميس الماضي، أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدي إلى وفاته، وعقب صدور التقرير، واجهت النيابة العامة الضباط الأربعة المتهمين، وهم النقيب إبراهيم عمارة، وملازم أول محمد احمد محمد، وملازم أول سمير هاني حسين، وملازم أول باهر طه، بنتائج التقرير، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم أمس الأحد 15 يوم.

كما قرر قاضي المعارضات اليوم الاثنين تجديد حبس أمناء شرطة الخمسة المتورطين في ذات الواقعة وهم مصطفي جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفني، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.