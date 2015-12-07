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وزير خارجية ألمانيا يصل أربيل فى زيارة لكردستان العراق

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وزير خارجية ألمانيا يصل أربيل فى زيارة لكردستان العراق وزير خارجية ألمانيا يصل أربيل فى زيارة لكردستان العراق

وصل إلى أربيل، مساء اليوم الاثنين، بطائرة عسكرية، وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير قادمًا من بغداد، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزانى، ومن المقرر أن يلتقى شتاينماير غدًا/الثلاثاء/ مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى.

والتقى مسعود البارزاني، الليلة فى أربيل، مع السفير البريطانى لدى العراق فرانك بيكر والوفد المرافق له، وأثنى بيكر على انتصارات قوات "البيشمركة" وتحرير قضاء سنجار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وأبلغ البارزانى بقرار البرلمان البريطانى لإطالة أمد الغارات الجوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث ستواصل بلاده دعم كردستان فى الحرب ضد داعش.. وشكر البارزانى رئيس وزراء وحكومة بريطانيا على دعم كردستان وقوات "البيشمركة".

وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية بالعراق وسوريا والتغييرات الجارية فى المنطقة، وتم تبادل الآراء حول كيفية حل الأزمات ومستقبل العراق والحرب ضد تنظيم "داعش"، والتحديات التى يواجهها إقليم كردستان وخاصة الأوضاع الاقتصادية وكيفية تجاوز الأزمات والمشكلات الاقتصادية فى الإقليم.
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