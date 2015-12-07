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الحكومة الليبية تدين الاشتباكات الدائرة بمدينة "الخمس" شرق العاصمة طرابلس

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الحكومة الليبية تدين الاشتباكات الدائرة بمدينة "الخمس" شرق العاصمة طرابلس الحكومة الليبية تدين الاشتباكات الدائرة بمدينة "الخمس" شرق العاصمة طرابلس

>أدانت الليبية المؤقتة، الاشتباكات المسلحة الدائرة بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس، والتى أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير أجزاء من محطة الخمس البخارية.

وأكدت الحكومة - فى بيان لها مساء اليوم الاثنين - أن الاشتباكات أدت إلى توقف المحطة وفقدان الكهرباء لـ 500 ميجاوات، كانت تغذى عددًا من المدن الليبية إلى جانب أن إصلاح الأضرار يستلزم وقتًا طويلاً.

وأضافت الحكومة أن مثل هذه الأعمال مستنكرة ومرفوضة مهما كانت دوافعها وأسبابها ولن تؤدى إلا إلى مزيد من سفك الدماء وتدمير ما تبقى من مقدرات الوطن.

كما طالبت الحكومة جميع الأطراف إلى الاحتكام إلى لغة العقل لتسوية الخلافات.

يذكر أن اشتباكات مسلحة أندلعت بمحطة الخمس التجارية، أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
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مصر 365

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