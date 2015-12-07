بص فى ضوافرك وأسنانك وجلدك.. فى 60 ثانية ومن غير دكتور تقدر تفحص نفسك

الاطمئنان على صحتك، من الأشياء المهمة التى يجب أن تحرص عليها وهو ما يمكنك فعله من خلال الفحص الطبى، ولكن هل تعلم أنه من الممكن فحص صحتك والتأكد من سلامتك خلال 60 ثانية فقط ؟!إعلان - Ads إعلان - Ads
فحص محيط الخصر:
>وحول هذا أكد تقرير نشره موقع readers digest الأمريكى أنه خلال 60 ثانية، يمكن فحص صحتك، بداية بمحيط الخصر، فمن الضرورى فحص وزنك كل يوم، لأن تواجد الدهون فى مناطق معينة بالجسم تعد أكثر خطورة، بالأخص فى محيط الخصر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكر من النوع الثانى وارتفاع ضغط الدم والإصابة ببعض أنواع السرطانات، وقد يتم قياس محيط الخصر بشريط قياس، وإذا كانت النسبة أكبر من 0.85 فهذه النتيجة تدل أنك من الفئة المعرضة للخطر.
فحص الجلد:ووفقا للتقرير أنه يتم أيضا فحص الجلد، فإذا كان الجلد جافا وخصوصا بعد الاستحمام، فهذا يدل أن لديك سوء تغذية، وفى حالة عدم العلاج من الممكن أن يتسبب فى الإصابة بالتهابات الجلد والحكة.
3- فحص فرشاة الشعر الخاصة بك : ففى حالة ملاحظة تساقط الكثير من الشعر، فهذا دليل على نقص الزنك والحديد فى الجسم، والذى يتسبب فى فقدان الكثير من الشعر، وأيضا من الأمراض المسئولة عن تساقط الشعر اضطراب الغدة الدرقية، وإذا كان الشعر يسقط على هيئة كتل فى يديك أو توجد مناطق فارغة فى فروة الرأس فيجب استشارة الطبيب على الفور .
4- فحص الأنف: ففى حالة وجود احتقان بالأنف فهذا دليل على وجود مشكلة كالحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية أو البرد، وإذا كانت أنفك مسدودة وليس لديك قدرة على التنفس بشكل طبيعى، فيجب استشارة الطبيب وعلاج السبب، حتى تواكب احتياجات الأكسجين فى الجسم.
5- فحص الأظافر: بالنسبة للحالة الطبيعية لأظافرك فيجب أن تكون قوية ونظيفة، فعند وجود أى مشكلة بها كضعف الأظافر، فهذا دليل على نقص فى الفيتامينات والمعادن والإصابة بفقر الدم ووجود مشاكل فى الغدة الدرقية أو خلل بالهرمونات .
6- فحص أسنانك:إذا لاحظت أن عند استخدامك خيط الأسنان، يحدث نزيف باللثة فيجب أن تتوقف، فقد يكون علامة أن لديك عدوى بكتيرية، وتؤكد الأبحاث أن اللثة الملتهبة ترتبط بأمراض القلب، لأن الالتهاب المزمن يتسبب فى خلق المواد الكيميائية بنظام المناعة فى مجرى الدم التى تساهم فى تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين.
7- فحص البول:فإذا كان البول طبيعيا واضحا أو لونه أصفر، أو أصفر داكن، أو يتواجد به دم، يمكن أن يشير إلى الإصابة بالجفاف أو التهاب المسالك البولية، أو علامة على مرض الكبد، وقد يكون البول الدموى دليل على حصوات الكلى أو سرطان المثانة، وإذا كان اللون أصفر شاحب معظم الأيام و فجأة أصبح أخضر أو وردى أو بنى لعدة أيام متتالية، فيجب استشارة الطبيب .
8- فحص وزنك:وجد أن الوزن الزائد يرتبط بالعديد من الأمراض كالسكر، أمراض القلب، التهاب المفاصل، ارتفاع ضغط الدم، و الاكتئاب، فمن الضرورى المراقبة المستمرة للوزن بالإضافة إلى الفحوصات اليومية، وأفضل وقت لوزن الجسم هو قبل تناول وجبة الإفطار .
فحص محيط الخصر:
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>وحول هذا أكد تقرير نشره موقع readers digest الأمريكى أنه خلال 60 ثانية، يمكن فحص صحتك، بداية بمحيط الخصر، فمن الضرورى فحص وزنك كل يوم، لأن تواجد الدهون فى مناطق معينة بالجسم تعد أكثر خطورة، بالأخص فى محيط الخصر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكر من النوع الثانى وارتفاع ضغط الدم والإصابة ببعض أنواع السرطانات، وقد يتم قياس محيط الخصر بشريط قياس، وإذا كانت النسبة أكبر من 0.85 فهذه النتيجة تدل أنك من الفئة المعرضة للخطر.