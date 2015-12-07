يكفيك شر الفلوس..كيف تتجنب أخطر الأمراض التى يسببها تداول النقود؟

فى عالم مادى، الفلوس هى كل شىء، وفى نفس العالم غير الصحى والملوث، الفلوس تنقل كل شىء، الأمراض والعدوى والفيروسات، فكلما شعرت بالسعادة لامتلاكك المزيد من النقود، تذكر أنك تحمل فى قبضة يدك ملايين الفيروسات، وعشرات الأمراض الجلدية، والعدوى.

النقود مصدر هام وأساسى للعدوى وانتقال الفيروسات، نتيجة الكثير من العوامل، منها ابتلالها بالعرق المفرز والمنتقل من يد لأخرى، أو تعرضها لضعف التهوية فى الحقائب وداخل الجيوب، كذا تعرضها للبرفانات، والكتابة بالحبر، وتعرضها للأصابع المبتلة باللعاب والدماء، مما يجعلها سبب رئيسى فى نقل العدوى من شخص لآخر.

ويوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن النقود تنقل العدوى بفيروسات الكبد نتيجة استخدام اللعاب فى حصرها وعدها، كذا تنقل العدوى بالسلمونيلا خاصة لتداولها فى الأسواق المليئة بالطعام الذى تنتشر عليه البكتيريا، والعدوى بالتيفويد، والنزلة المعوية لا شك، إضافة للميكروب السبحى، وديدان الأميبا والإسكارس، بالإضافة إلى الأعراض المعوية كالنزلات والقىء.

وتابع الدكتور محمد مؤكدا على أن انتقال النقود وترسب اللعاب عليها نتيجة وضعها بالفم، أو عدها بأصابع غارقة فى اللعاب، ينقل الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والتهاب اللوزتين، والعدوى بالميكروبات المترسبة فى الحلق مسببة احتقان الزور.

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية، أن النقود بنوعيها معدنية وورقية الناقل الأكثر رعبا والذى لا يمكن السيطرة عليه للفيروسات والعدوى، فالورقية تنقل العدوى بالأمراض الجلدية بأنواعها من تينيا عادية وملونة، والحساسية، ونقل الإكزيما تحت الأظافر، خاصة إذا كانت رطبة، كذا انتقال الإصابة بالحبوب والبثور المليئة بالصديد المعدى والضار من يد إلى أخرى، كذلك الأمراض الظاهرية التى تنتقل من الفم كالقرح والبثور حول الفم، والهيربس، والفطريات المختلفة، والحساسية والهرش حول الفم فى حال رطوبة النقود أو رش رذاذ المعطرات عليها.

والنقود بنوعيها لها الكثير من المخاطر، ولكن الورقية أشد خطورة لبقاء الفطريات والفيروسات والبكتيريا عالقة بها لرطوبتها وقدمها، وبالطبع النقود القديمة أشد خطرا من الجديدة، أما المعدنية فتنقل من على السطح هذه العدوى أو نتيجه تعرضها للعرق داخل اليد، وينصح بضرورة غسل اليدين جيدا على مدار ساعات اليوم كلما أمكن وكلما أمسك الشخص بنقود، ويحظر تماما وضعها فى الفم أو استخدام اللعاب فى فرزها.

ويمنع على الأطفال العبث بها خاصة المعدنية، كذلك يفضل الاحتفاظ بها فى مكان به تهوية كالدرج المفتوح قليلا، وعدم تخزينها لسنوات أو وضعها فى أماكن رطبة، ويفضل عدم القبول بتداول النقود القديمة الورقية، وإذا كانت شديدة القدم فارفض التعامل بها أو إمساكها، ولا تأكل الطعام أو تطعم طفلك بعد إمساكك للنقود إلا بعد غسل يديك بالمياه الدافئة والصابون جيدا، ودعك الأصابع بكل الاتجاهات وترك الصابون لثوان على اليدين ثم غسلها وتجفيفها جيدا.