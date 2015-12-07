لعبة في الجول - مؤمن زكريا يختار أغلى وأجمل هدف له.. ' ضد الأهلي والزمالك '

ما هو الهدف الأغلى في حياة مؤمن زكريا حتى الآن؟ وماذا عن الأجمل؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه لاعب النادي الأهلي.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع لاعب النادي الأهلي عقب وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

ويستعرض FilGoal.com جزء مبسط من حديث مؤمن حول الهدف الأغلى والهدف الأجمل في مسيرته سواء مع الإنتاج الحربي أو إنبي أو الزمالك أو الأهلي.

الأغلى.. ضد الزمالك

وقال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "بالنسبة للهدف الأغلى في حياتي فسأختار هدفين".

وأوضح "الأول كان مع الإنتاج الحربي في مرمى إنبي وهو أول هدف لي في الدوري المصري الممتاز".

وأكمل حديثه قائلا: "بالنسبة للهدف الثاني هو هدفي مع الأهلي في لقاء السوبر ضد الزمالك".

الأجمل.. ضد الأهلي والزمالك

وماذا عن الهدف الأجمل قال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "أيضا سأختار هدفين".

وأضاف "هدفي مع الأهلي في مرمى الزمالك من ركلة حرة".

وعن الهدف الثاني أتم مؤمن زكريا: "هدفي مع المصري في مرمى الأهلي. الهدف الثاني في المباراة".