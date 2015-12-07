القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة حرق الملهى الليلى بالعجوزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، من ضبط المتهم الرابع والرئيسى فى واقعة حرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، والذى أسفر عن مصرع 17 شخصا.

وتبين أن المتهم لجأ لمدينة السادس من أكتوبر للاختباء بها ، كما عثرت أجهزة الأمن بحوزته على سلاح نارى، كان قد استخدمه أثناء واقعة حرق ملهى الصياد بالعجوزة.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، أن المتهم اختبأ بشقة مفروشة للتخفى عن أعين الأمن، وتوصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان اختبائه، وبمداهمة الشقة حاول الهروب لكنه تم السيطرة عليه وضبطه .

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