المؤشرات الأولية فى لجنة 4 بدائرة الرمل: تقدم عفيفى كامل وعمر الغنيمى

ظهرت النتائج الأولية بلجنة 4 بمدرسة سابا باشا بدائرة الرمل بالإسكندرية، وفاز عفيفى كامل 79 صوتًا، وعمر الغنيمى 76 صوتًا، وعبد اللطيف رجب 67 صوتًا، وإلهام المنشاوى 58 صوتًا، وأحمد أبو النظر 22 صوتًا، ومحمود عسكر 21 صوتًا، وصلاح عيسى 26 صوتًا .

ومن المفترض أن يصوت بدائرة الرمل "أول وثان" 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ 67 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين .

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