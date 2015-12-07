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الغنيمى وعفيفى وإلهام يتصدرون نتائج الرمل بمدرسة السيوف الابتدائية

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الغنيمى وعفيفى وإلهام يتصدرون نتائج الرمل بمدرسة السيوف الابتدائية الغنيمى وعفيفى وإلهام يتصدرون نتائج الرمل بمدرسة السيوف الابتدائية
أعلن المستشار أحمد عبد النبى رئيس لجنة مدرسة السيوف الابتدائية، عن نتائج فرز الأصوات بالمركز الفرعى المشرف عليه، حيث وصل عدد الناخبين باللجنة 190صوتا ووصل عدد الأصوات الصحيح منها 178، بينما كانت الأصوات الباطلة 12 صوتا .

وحصل المرشح عمر جمال الغنيمى على 122 صوتا، وعفيفى كامل عفيفى على 59 صوتا، وحصلت إلهام خميس إبراهيم 38 صوتا بينما حصل المرشح صلاح عيسى مرسى على 36 صوتا.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة الرمل 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ 67 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين.

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مصر 365