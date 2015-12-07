تقدم نور الهدى وعماد سيد ومحمود عزت بلجنة أهناسيا الخضراء الانتخابية ببنى سويف

أسفرت نتائج فرز الأصوات فى لجنة 99 مدرسة اهناسيا الخضراء بدائرة بنى سويف، عن حصول نور الهدى أحمد 363 صوتا، عماد سيد متولى 224، محمود عزت 137، محمد صفوت 130، وإجمالى الأصوات 2414، الحضور 615، أصوات صحيحة 578، باطلة 73.

من المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين" بـ"الثانية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإدراج "عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.