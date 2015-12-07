غرفة عمليات "البحيرة": 18 % نسبة الحضور فى إنتخابات دمنهور

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحيرة قبل قليل أن نسبة التصويت فى انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور بلغت 18% بإجمالى حضور 102811 ناخب وناخبة، من إجمالى 551 ألفا و752 ناخبا من لهم حق التصويت .

وبلغت نسبة الحضور فى لجان بندر دمنهور 14% بعد حضور نحو 32505 ناخبين من إجمالى 232 ألفا و177 ناخبا ممن لهم حق التصويت، بينما بلغت نسبة الحضور فى لجان مركز دمنهور 22% بعد حضور 70307 ناخبا من إجمالى 319 ألفا و552 ناخبا ممن لهم حق التصويت .

يذكر أن أعداد الناخبين الذين لهم حق التصويت بدائرة مركز وبندر دمنهور 551 ألفا و752 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 268 لجنة فرعية ويتنافس 52 مرشحا على 4 مقاعد إنتخابية .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب ادراج "مبروك زعيتر"ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بني سويف " وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.