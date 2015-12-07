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"حماة الوطن" بالإسماعيلية يكرم نواب المحافظة الفائزين بمقاعد للبرلمان

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"حماة الوطن" بالإسماعيلية يكرم نواب المحافظة الفائزين بمقاعد للبرلمان "حماة الوطن" بالإسماعيلية يكرم نواب المحافظة الفائزين بمقاعد للبرلمان
كرمت أمانة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، نواب البرلمان الفائزين فى الانتخابات البرلمانية عن المحافظة فى حفل أقيم بقاعة اتحاد نقابات المهن الطبية مساء الاثنين.

وقال اللواء محمود فراج القائم بأعمال أمين الحزب" إن الإسماعيلية تنتظر العمل من نوابها لإعادتها لصورتها الجميلة، مضيفا :"الحزب يفتح أبوابه لمعاونة النواب والتواصل معهم لخدمة المدينة".

وحضر حفل التكريم أمال رزق الله النائبة عن "فى حب "، وأشرف عمارة نائب الدائرة الأولى ونائبا الدائرة الثالثة عبد الفتاح عبد الله وأحمد سعيد شعيب.

وقالت أمال رزق الله أن النواب اتفقوا فى لقائهم مع محافظ الإسماعيلية ظهر الاثنين على العمل الجماعى لصالح المواطن الإسماعيلى، واختفاء تقسيم الدوائر لأنهم جميعا أصبحوا نوابا عن المحافظة بالكامل".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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