بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"خالد صلاح":العراقيون تمنوا وجود شخص مثلى أثناء سقوط بلادهم

قال الإعلامى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن بعض العراقيين قالوا له إنهم تمنوا وجود شخص مثله فى بلادهم أثناء هزيمة العراق وإسقاطها، حتى يعيد ثقافة الشعب الواحد.

وأشار عكاشة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" إلى أن الألفاظ العامية التى يطلقها فى برنامجه هى تطبيق نظريات علمية لتكوين رأى عام صالح فى هذا الوطن.

وأضاف أن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، سبب فى إسقاط العراق وشارك فى الكثير من المصائب التى تتعرض لها الأمة العربية، مشيرا إلى أن الناشط السياسى وائل غنيم، كان منضمًا لجماعة الإخوان ولم يساند ثورة 30 يونيو.

وأوضح عكاشة، أنه لم يساهم فى الاستقطاب فى مصر ولكن دافع عن الوطن ولا يوجد شيء فى الدولة يسمى "استقطاب" من الأساس، وأن الدولة المصرية فى حرب، مشيرا إلى أنه من المؤيدين لقانون تنظيم التظاهر، ولكن من الضرورى إدخال تعديلات على القانون لأنه إذا حدثت مظاهرة واحدة فى مصر فى ظل وجود البرلمان فسيصبح مجلس النواب فاشل ولم يعبر عن صوت هذا الشعب.

وتابع: "سنقف مدافعين من أجل تعديل قانون تنظيم التظاهر، ولو كنت رئيسًا للبرلمان سأضع مكانا فى ساحة البرلمان لمن يريد أن يتظاهر بدل ما يتظاهر فى الشارع".

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