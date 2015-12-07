مصرى يخترق إجراءات مطار جدة ويصل القاهرة بدون جواز سفر هربا من الكفيل

فوجئ ضابط الجوازات بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جدة براكب مصرى الجنسية يخبره بأنه لا يوجد معه جواز سفر وليس بحوزته سوى بطاقة الرقم القومى فقط، بعد اضطراره للسفر والعودة لرؤية أفراد عائلته بعد غربة دامت أربع سنوات.

وقال الراكب، إنه يعمل مندوب مبيعات بالسعودية، وأن الكفيل الذى يعمل لديه رفض تسليمه جواز السفر الخاص به، لضمان بقائه وعدم عودته للقاهرة، وهو ما اضطره إلى اختراق الإجراءات الأمنية بمطار جدة، والعودة إلى البلاد بدون جواز السفر.

واعترف الراكب أمام الجهات الأمنية، بأنه اضطر للسفر بدون جواز سفره من خلال أحد الهنود بمطار جدة مقابل مبلغ مالى قدره سبعة آلاف دولار، لرغبته فى العودة لمصر، وأنه لم يلجأ للسفارة المصرية خوفا من الكفيل.

تم احتجاز الراكب من قبل السلطات الأمنية بالمطار، لحين التحقق من شخصيته وإجراء تحريات عنه مع إخطار السلطات السعودية بالواقعة.

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