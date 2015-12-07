وزير التموين: ندرة رأس المال أكبر الأزمات فى مصر الآن

أكد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أكبر الأزمات فى مصر الآن هو ندرة رأس المال ، خاصة وأن التحديات بمصر تتمثل فى خلق فرص عمل أمام البطالة من الشباب ذوى المؤهلات العليا ويتم ذلك من خلال مشروعات جديدة .

ولفت إلى أن السوق المصرية كبيرة ، ووفقا للموقع الجغرافى فهو سوق مفتوح على أفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، وعلى الدول العربية من خلال اتفاقية الجافتا، ودول الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقات الشراكة، ومصر فى منتصف هذه الأسواق.

وأضاف حنفى خلال حفل انطلاق الشراكة بين مجموعة الصقر لإنتاج الألبان والعصائر ومجموعة فونتيرا النيوزيلاندية فى مصر، أن هذه الشراكة خطوة طيبة من مجموعة وطنية مثل شركة الصقر لتتحرك فى هذا التوقيت إلى مرحلة أبعد من مراحل التجارة إلى مرحلة التصنيع فى مصر، ويتجاوز حجم أعمال مجموعة الصقر الـ 2.5 مليار جنية فى السنة الواحدة، وهى شركة تعمل بشكل متنوع فى قطاعات مختلفة من الصناعات الغذائية، ولم تعمل فى قطاع التجارة فقط وإنما فى مجال الإنتاج فى مصر .