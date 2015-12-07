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محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعي المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎

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محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعي المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎ محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعي المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎

سماع شكاوى المواطنين

 

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على ارض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 187 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضي و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق “كهرباء، صرف صحي، مياه”، والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة بخصوص الحصول على مسكن والعلاج على نفقة الدولة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط وعن باقي الطلبات جاءت معظمها بتأشيرات صريحة للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وأعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

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