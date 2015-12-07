الرئيس السيسي يبدأ زيارة لليونان تستمر ثلاثة أيام

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية (أثينا) ظهر غد / الثلاثاء/ في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام ، يجرى خلالها مباحثات هامة مع المسئولين اليونانيين ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ، بالإضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ومن بينها سبل مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط .

ويتضمن برنامج عمل الرئيس غدا العديد من الأنشطة من بينها وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بأثينا ، ثم التوجه إلى القصر الجمهوري ، حيث ستجرى المراسم الرسمية لاستقباله .

وسيجرى الرئيس السيسي غدا مباحثات هامة مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس تتناول مختلف مجالات التعاون الثنائي ،وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وسيعقد الرئيس مباحثات هامة غدا أيضا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حول تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . وسيعقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات .

وسيحضر مساء غد اجتماعا مع رجال الأعمال المصريين واليونانيين ، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وخاصة في مجال الطاقة .

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسي في اليوم الثاني من زيارته لليونان لقاء قمة بينه ونظيره القبرصي نيكوس أنيستاسياديس يعقبه المشاركة في القمة الثلاثية مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص ، والتي تعقد في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها ، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر العام الماضي ، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في أبريل الماضي .

وسيعقد الرئيس أيضا مباحثات هامة مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة .

كما سيجرى الرئيس السيسي في اليوم الثالث والأخير لزيارته لليونان ، مباحثات هامة مع رئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية ، والتواصل الشعبي والثقافي بين البلدين ، وخاصة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر ، وتشكيل مجلس النواب الجديد .