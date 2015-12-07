حبس 3 متهمين بخطف طالب واحتجازه داخل شقة بالخصوص بالقليوبية

أمر مصطفى يوسف وكيل نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد بحبس نجار وسائق وصاحب جراج 4أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بخطف واحتجاز طالب داخل شقة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية لشكهم فى سرقته "توك توك" من المتهم الثالث.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص يفيد تلقيه بلاغا من " سمير محمد فؤاد " - 46 سنة - صاحب ورشة أحذيه بقيام كل من " إسلام ر " 23 سنة نجار مسلح و" نصر م " 42 سنة سائق توك توك و" عماد ف " 37 سنة صاحب جراج باستدراج نجله " محمد " - 20 سنة - طالب واحتجازه بمحل إقامة الثانى اعتقادا منهم أن نجله سرق "توك توك" من داخل الجراج الخاص بالثالث .

وعلى الفور انتقل ضباط وحده مباحث القسم لمحل أقامه المتهم الثانى و تبين تواجد المختطف برفقتهم وتم ضبطهم وتحرير المختطف وتبين إصابته بكدمة أسفل العين اليسرى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 14954 جنح قسم الخصوص لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية