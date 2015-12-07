من جديد أسوان يلعب ويخسر.. إنبي يفوز في مباراة ماراثونية

فاز إنبي على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وللمرة الثانية على التوالي، يقدم أسوان مباراة قوية مثلما حدث أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إنبي تقدم في الدقيقة الخاسمة برأسية من وائل فراج، إلا أن أسوان تعادل سريعا في الدقيقة الـ 16 عن طريق محمد رزق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، تقدم صلاح عاشور مرة أخرى لإنبي بعد دقيقتين فقط من البداية، لكن أسوان ضغط مرة أخرى بغية تحقيق التعادل.

وفي ظل الضغط الأسواني، توغل شرويدة في منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، يضيف منها رامي صبري الهدف الثالث.

أسوان قلص الفارق في الدقيقة الـ 84 بهدف لإيهاب المصري الذي واصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفين في مباراة مصر المقاصة، إلا أن هدفه لم يكن كافيا أيضا، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز إنبي رفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الرابعة في المركز الـ 15.